Lutto in parrocchia per la morte di Mimmo: "Addio, amico e fratello buono"

Lutto a Frattaminore per la morte di Mimmo, noto volto della parrocchia di "San maurzio". Tra i messaggi in suo ricordo c'è anche quello di don Maurizio Patriciello.

Queste le sue parole: "Addio, Mimmo. Il Signore che hai tanto amato e servito ti accolga in gloria. Grazie! Per il servizio - discreto, continuo, amorevole - che hai reso alla Chiesa. Grazie per la tua presenza nella parrocchia di “ San Maurizio “ in Frattaminore. Ti porterò con me all’Altare del Signore. Addio, Mimmo, amico e fratello buono".