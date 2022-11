Muore intossicato a 24 anni: il dolore sui social

Lutto nel Napoletano per la morte del giovane Francesco Mazzacane. Il 24enne era a Milano per lavoro. Ieri, per cause ancora in via di accertamento, l'alloggio del residence dove si trovava con un amico è stato invaso dal monossido di carbonio per problemi alla caldaia.

Il 24enne è morto intossicato, mentre l'amico Pietro è ricoverato in gravi condizioni. Purtroppo i due giovani sono stati anche vittime di uno scambio di persona. Infatti, inizialmente era stata diffusa la notizia della morte di Pietro, ma in realtà a perdere la vita è stato Francesco. Ad accorgersi dell'errore i genitori del 21enne accorsi a Milano per il riconoscimento della salma.

Intanto sono diversi i messaggi sui social per Francesco. Nina, ad esempio, scrive: "I tuoi primissimi anni di vita vissuti nel mio stesso palazzo. Quella porta a cui bussavo sempre per vederti. I tuoi occhi bellissimi. I sorrisi immensi nella culla. Ti ho tenuto in braccio. E ora sei in quelle del Signore. A 24 anni soltanto. Non si può accettare. Non si può perdere la vita per la caldaia difettosa di un residence. Se vi è responsabilità dei titolari, sia accertata dalla Procura al più presto e fatta Giustizia!".