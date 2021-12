Lutto al Comune di Marano, Michele Vallefuoco muore in seguito ad un malore

È lutto al Comune di Marano per la scomparsa del dipendente Michele Vallefuoco. Era molto noto nella cittadina dell'hinterland partenopeo, prima in servizio al cimitero di via Vallesana e poi nella villa comunale di via Pepe.

Sessant'anni, Vallefuoco ha accusato un malore nella propria abitazione e non c'è stato modo di fargli salva la vita.

Era stato recentemente ricoverato, ed era tornato a casa proprio poche ore prima di venire colto da un malore.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati, attraverso le pagine social dedicate alla città, ai suoi familiari.