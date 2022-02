Si è spento 'Michele o’ Scienziat': lutto a Castellammare

Lutto nella città di Castellammare di Stabia per la scomparsa di Michele o’ Scienziato, conosciuto da tutti in paese. Fatale per Esposito (il suo vero cognome) un malore improvviso che l'ha strappato dall'affetto dei suoi cari.

Il soprannome, scienziato, deriva dal fatto che dispensava a tutti consigli e massime sulla vita sul lungomare di Castellammare.

"Castellammare perde un altro pezzo di storia. Chi non conosceva il mitico Michele "O scienziat"... ha donato spensieratezza e sorrisi ad intere generazioni. Che la terra ti sia lieve Rip", è il post di cordoglio della pagina Facebook Stabiesi 100% per la morte di Esposito.