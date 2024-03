Casa esplode per una bombola difettosa: Michele muore dopo una lunga agonia

Dopo un'agonia di dieci giorni, Michele Salerno, un giovane di 23 anni originario di Sturno, in provincia di Avellino, è deceduto all'ospedale Cardarelli di Napoli. Michele è rimasto vittima di un'esplosione avvenuta nella sua abitazione.

Michele ha perso la vita la scorsa notte nel reparto Grandi Ustioni del nosocomio partenopeo, dove era stato trasferito d'urgenza dopo l'esplosione avvenuta il 17 marzo 2024.

Purtroppo, la situazione clinica del giovane si è aggravata progressivamente, portando al tragico epilogo. Fin dai primi bollettini medici, si era compreso il grave stato di salute di Michele, con lesioni estese e profonde. Nonostante gli sforzi dei medici del Cardarelli, la sua vita non è stata salvata.

Michele è rimasto in coma farmacologico per tutto il periodo di ricovero, con ustioni su gran parte del corpo causate dall'esplosione di una bombola di gas difettosa nella sua abitazione. Gli accertamenti iniziali hanno indicato un difetto nel tubo del gas come causa dell'esplosione.