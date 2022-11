Lutto nel mondo della ristorazione napoletana, addio a Michele Ragosta

Dopo 35 anni di onorata carriera nel mondo della ristorazione si è spento a soli 59 anni Michele Ragosta, storico proprietatorio de "Al Caminetto" di via Manzoni.

Tanti i messaggi di cordoglio per ricordarlo "Un altro posillipino doc che se ne va", scrive Salvatore, "Ciao amico mio ti ho voluto veramente bene come un padre un fratello più grande e ogni volta che ci vedevamo era sempre una festa tante risate insieme. Spero che incontrerai anche il tuo amico clienti mio fratello Salvatore Benincasa così continuate a divertirvi insieme come avete sempre fatto. TVB Michele Ragosta. Ti portero nel mio", è invece il saluto di Raffaele per l'amico non c'è più.

I funerali si terranno alle 16 presso la Chiesa Santa Maria di Bellavista in Piazza Salvatore Di Giacomo a Posillipo.