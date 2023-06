Precipita da un cantiere: muore 65enne napoletano

Michele Pepe, originario di Napoli, ma residente a Bellaria (Rimini) con la famiglia, è precipitato dal cantiere di via Marvelli, in zona Rivazzurra, mentre lavorava. Per il 65enne non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi, come spiega RiminiToday.

Intervenuti sul posto anche i Vigili del Fuoco e La Polizia di Stato. Il Pubblico Ministero di turno ha già disposto il sequestro del cantiere e l'autopsia. Per le indagini presente anche la Medicina del Lavoro.