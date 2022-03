Incidente sul lavoro, è morto Michele Marino a soli 32 anni

E' Michele Marino, il 32enne morto nell'incidente sul lavoro di venerdì 18 marzo 2022 alla Novomeccanica di Bruino. L'uomo era dipendente dell'azienda da circa un anno e aveva manifestato ai suoi conoscenti l'intenzione di cambiare lavoro, giudicandolo troppo pesante, come riporta TorinoToday.it. Il 32enne viveva e lavorava a Grugliasco, comune della provincia di Torino, ma era molto legato alla sua Torre del Greco.

La salma è stata sequestrata per le indagini in corso sui motivi del decesso. Attesa per conoscere la data dei funerali. Sabato l'azienda è rimasta chiusa, ma i responsabili hanno mostrato il luogo dell'incidente ai familiari della vittima.