Michele muore solo in casa: il suo corpo scoperto dopo giorni

Tragedia a Caivano. Ieri nel tardo pomeriggio i Carabinieri hanno rivenuto un cadavere all’interno di un’abitazione in via Atellana. Si tratta di un 50enne. Il suo corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione.

Michele F, (questo il nome della vittima) era molto noto in città per la sua attività di pittore. Come riporta CaivanoExpresss, l’allarme è stato lanciato da alcuni vicini che non lo vedevano da giorni e sentivano provenire strani odori dall'abitazione.

I carabinieri hanno scoperto il corpo riverso a terra. Michele, secondo una prima ipotesi, sarebbe deceduto a seguito di un malore.