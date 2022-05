La processione per l'Immacolata perde uno dei volti più illustri: addio a Michele

Lutto a Torre del Greco per la morte di Michele Di Lecce, noto "portantino" del carro che - tradizionalmente - viene allestito per la processione dell'Immacolata. La notizia della sua morte, con tanto di messaggio di cordoglio, è stata diffusa dalla pagina social "Immacolata di Torre del Greco".

In un post si legge: "Ciao Michele... A Maronna t'accumpagne ora e sempre. Non ci sono parole ma solo preghiere. "Ti salutiamo, o Madre di Gesù e nostra, dolce amore di tutte le creature. A Te, o Maria, doniamo il nostro cuore; a Te ci consacriamo. Madre di amore, di dolore e di misericordia, prega per noi, intercedi per noi, in tutti gli istanti della nostra vita e salvaci nell'ora della nostra morte". Amen Il sito web e la pagina facebook dedicati all'Immacolata di Torre del Greco partecipa al dolore della famiglia Di Lecce per la scomparsa di Michele. Vi giungano le nostre più sentite condoglianze".