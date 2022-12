Lutto a Marano per l'improvvisa e prematura scomparsa di Michele Brando. Michele è venuto a mancare a soli 62 anni, lasciando l'intera comunità cittadina senza parole.

Tanti i messaggi per lui anche sui social. In tanti, in queste ore, si stanno stringendo alla famiglia in questo tragico momento. I funerali di Michele verranno celebrati oggi, 23 dicembre 2022, alle ore 11 nella parrocchia di San Castrese a Marano.