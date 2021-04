Grave lutto per Michelangelo Tommaso, Filippo di Un Posto al Sole: "Pensavamo che ce l'avresti fatta"

L'attore che interpreta Filippo in Un Posto al Sole piange per la scomparsa dell'amato parente

"Purtroppo la settimana scorsa è venuto a mancare mio zio, il regista Daniele Tommaso, con nostro grande dolore. Per questo sono stato assente da qui. Anche se le sue condizioni di salute non erano buone, la sua forza e la sua determinazione ci hanno fatto sempre pensare che ce l’avrebbe fatta, ma purtroppo ci hai proprio presi in contropiede. Grazie ancora per il grande apporto alla nostra famiglia, e per tutto il bel lavoro che hai fatto; il tuo ultimo documentario terrapromessa resterà a lungo tra le storie importanti da raccontare della nostra amata Italia. Fa’ buon viaggio, e manda segnali mi raccomando! ". E' il post di addio di Michelangelo Tommaso per lo zio scomparso.