Metro 1: corsa contro il tempo dei Vigili del Fuoco per recuperare dai binari un uomo ferito

Ancora da ricostruire la dinamica dei fatti che nella serata di mercoledì 24 gennaio ha portato un uomo a cadere sui binari della Metro 1, a Piazza Garibaldi mentre sopraggiungeva il treno. Per soccorrere il malcapitato sono accorsi sul posto a tempo record i Vigili del Fuoco - squadra Comando Napoli, che hanno lavorato senza sosta per estrarlo.

L'uomo è stato estratto ancora in vita dai caschi rossi e affidato al personale del 118 che lo ha trasportato d'urgenza in ospedale, dove però è purtroppo deceduto. Potrebbe trattarsi di un senza fissa dimora. In corso rilievi e accertamenti di tecnici e forze dell'ordine