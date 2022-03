Viene colpito da un infarto mentre passeggia: uomo muore in strada

Tragedia a Piano di Sorrento dove un uomo ha perso la vita mentre passeggiava. Il fatto è avvenuto in Corso Italia, ieri mattina. L'uomo, del quale non si conoscono le genralità, stava passeggiando quando è stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Sul posto è stato immediato l'intervento dei sanitari, ma ogni tentativo di salvarlo è risultao inutile.

Un episodio simile, ricordiamo, è avvenuto sempre ieri ad Afragola. Un 34enne della zona è deceduto dopo essere stato colpito da un malore improvviso.