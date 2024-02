Colpito da un malore mentre pratica sport sul litorale: i passanti allertano i soccorsi ma è tutto inutile

Tragedia in Puglia. Un operatore Rai originario di Vico Equense, Giuseppe Cannavale, è deceduto nel tardo pomeriggio di domenica mentre faceva footing sul litorale di Porto Cesareo, nel leccese. Il 50enne si trovava sul posto per motivi lavorativi.

L'uomo - come racconta LeccePrima - è stato stroncato da un arresto cardiaco, sopraggiunto mentre stava praticando sport in località Scalo di Furno: il 50enne si sarebbe accasciato per terra a seguito di un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. Alcuni passanti hanno allertato immediatamente i soccorsi, ma per Cannavale non c'è stato più nulla da fare. Il personale sanitario ha fatto ricorso alle manovre di rianimazione, ma il cuore del dipendente della tv di Stato aveva ormai cessato di battere.

Sul luogo sono accorsi i carabinieri della stazione locale assieme ai militari della compagnia di Campi Salentina, oltre ai colleghi della troupe Rai. La salma del 50enne è stata restituita ai familiari, al termine dell'ispezione esterna da parte del medico legale.

