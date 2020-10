Contrae il Covid-19 da un paziente: morto medico di famiglia napoletano

E' morto, dopo aver contratto il Covid-19, il medico di famiglia Ernesto Celentano. L'uomo, a quanto pare, era rimasto contagiato durante la rimozione di punti di sutura a un suo assistito poi risultato contagiato. Ne dà notizia l'associazione 'Nessuno Tocchi Ippocrate': Celentano era medico di medicina generale a Secondigliano e in zona Foria.

"Ci giunge notizia che ieri ,presso l’ospedale Cotugno di Napoli, Purtroppo ci ha lasciato il Dott. Ernesto Celentano il Medico di famiglia di secondigliano e via Foria affetto da Covid-19. A quanto riferito pare che il collega si sia contagiato durante la rimozione punti ad un suo assistito risultato successivamente positivo al SARS-Cov 2", si legge sulla bacheca dell'associazione.

“Non abbiamo mai sperato in una nuova fake news come stavolta.....invece è vero! Le nostre condoglianze alla famiglia di un medico che ha lottato in prima linea pagando questa scelta a caro prezzo”,