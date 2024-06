Lutto in città per l'improvvisa morte di Mauro: aveva 46 anni

Lutto a Casoria per l'improvvisa e prematura scomparsa di Mauro Renga. Mauro aveva 46 anni e lascia nel dolore la sua famiglia, gli amici e tutte le persone che lo conoscevano. I funerali si terranno domani, 5 giugno 2024, alle ore 10:30 presso la Basilica Pontificia San Mauro Abate di Casoria.

La notizia della sua morte ha subito fatto il giro della città e in tanti, in queste ore, lo stanno ricordando sui social. Uno dei messaggi recita: "Stamattina ho avuto una triste notizia che mi ha spezzato il cuore. Mauro fino a ieri ci siamo sentiti e stamattina ho avuto la triste notizia che non ci sei più. Non ci posso credere non può essere, non ci voglio credere. Mi hai spezzato il cuore. Con le lacrime ai occhi e con il cuore spezzato ti porterò per sempre dentro di me e ti ricorderò così come eri. Mi mancherai".