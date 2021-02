Muore uno dei pilastri del quartiere napoletano: addio a Mauro Barretta

Lutto a San Pietro a Patierno per la morte di Mauro Barretta, da tutti ritenuto uno dei pilastri del quartiere. "O' Presidente" - così come tutti lo chiamavano - aveva 83 anni ed era molto apprezzato nell'intera municipalità. Tanti in queste ore lo piangono a partire dai componenti del Comitato per l'organizzazione della festa patronale di "San Pietro Apostolo" del quale era presidente onorario.

Uno dei pilastri del quartiere

Considerato da molti cittadini del quartiere come un secondo "papà", con la sua morte Barretta lascia un grande vuoto: padre e nonno amorevole, un uomo gentile, sempre sorridente e disponibile con tutti. Sono tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando alla moglie Concetta, ai figli e ai nipoti, come quello dei consiglieri della VII Municipalità. Ma non mancano ricordi anche sui social: "Non conosco momenti in cui non sorridevi. Solo incontrarti era un'emozione unica POrterò nel cuore gli abbracci paterni che mi donavi. Buon viaggio papà di tutti noi".

"Il presidente Barretta ha rappresentato tanto per tutto il quartiere di San Pietro a Patierno, soprattutto per le parrocchie. E' stato sempre presente quando nel quartiere c'era un problema, anche quando non godeva di ottima salute. Ricordo con affetto quando nel 2017 preprammo insieme tutti gli atti per l'organizzazione della festa patronale. Abbiamo lavorato intensamente ed è stata sempre una persona presente, umile e che ha dato tanto amore. Un ringraziamento va a lui", ha detto il consigliere municipale Giuseppe Pistone.