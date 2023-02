Incidente in scooter a Soccavo, muore a 19 anni Mattia Borghese

Aveva soltanto 19 anni, Mattia Borghese. Il ragazzo si è spento ieri al Cardarelli dov'era ricoverato in condizioni disperate dopo il terribile schianto avvenuto martedì nel quartiere Soccavo, in via Adriano.

A quanto pare - ma la dinamica dei fatti è ancora da accertare con precisione - la vittima era finita contromano per evitare un'auto intenta ad effettuare un'inversione, forse anch'essa toccata dallo scooter. Perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava, il 19enne si è schiantato contro una vettura ferma lungo il bordo della carreggiata. Da accertare la velocità dei mezzi coinvolti, mentre pare che il giovane centauro non indossasse il casco.

Le due auto coinvolte e lo scooter sono state sequestrate, mentre la salma del ragazzo è stata trasferita al Policlinico Federico II per essere sottoposta ad autopsia. Dagli inquirenti verranno anche esaminate le registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate in zona.