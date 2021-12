Lutto nel mondo del calcio: addio a Matteo Ciccarelli

Lutto nel mondo dello sport napoletano che piange Matteo Ciccarelli, ex difensore del Giugliano Calcio. Per Ciccarelli, 69 anni, conosciuto anche per le sue doti imprenditoriali, sono tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore sono apparsi sui social.

Tra questi, anche quello del Giugliano Calcio che sulla propria pagina ufficiale scrive: "Il Giugliano Calcio 1928, nella persona del suo Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro, del Vicepresidente Renato Mazzamauro e di tutti i membri di questa società, si stringe attorno al dolore che ha colpito la famiglia Ciccarelli, per la scomparsa del caro Matteo.

Ex difensore e storica bandiera del Giugliano degli anni ‘70. Cresciuto nel vivaio gialloblù è poi approdato con grande soddisfazione in prima squadra. Il club porge le più sentire condoglianze a tutta la famiglia, esprimendo massima vicinanza e estremo affetto".