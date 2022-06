La città piange per la morte improvvisa di Massimo, la figlia: "La tua forza è stata grande"

Lutto a Pozzuoli dove oggi - nella chiesa della S.s. Annunziata - sono stati celebrati i funerali di Massimo Del Giudice, venuta a mancare all'affetto dei suoi cari a soli 49 anni. L'uomo, ben voluto in città, lascia la moglie Maria Rosaria e i figli. Sono tanti i messaggi per lui, anche sui social, da parte di parenti e amici.

Tra questi c'è quello della figlia Mary che così ricorda l'amato genitore: “Non ti dico addio ma arrivederci papà perché so che mi hai lasciata solo momentaneamente in questa terra, non è finita qui, il tuo corpo ha cessato di vivere ma non il tuo spirito, quello vive in eterno, questa è la mia consolazione, ciò che mi da pace nonostante questo grande dolore. So di non averti perso per sempre. Avrei voluto trascorrere ancora tanti momenti insieme, ci siamo riavvicinati troppo tardi purtroppo però sono contenta che anche in quel poco tempo ho avuto il tuo affetto e a mia volta ho potuto farti affetto. La tua forza è stata grande, il sorriso non ti è mai mancato, avevi un grande senso dell’umorismo nonostante ciò che stavi vivendo. Vederti sospirare l’ultimo respiro è stato straziante ti ricorderò per il tuo sorriso".