Massimo muore improvvisamente, il figlio: "Per me eri il migliore. Ciao eroe"

Lutto a Napoli per la morte improvvisa di Massimo Bracale. Residente nelle "Case nuove", Massimo aveva solo 49 anni. Dolore e sgomento per parenti e amici che, da diverse ore, stanno esprimendo la propria tristezza anche sui social. Tra i tanti messaggi c'è anche quello del figlio Genny.

Queste le sue parole: "Come sempre mi hai rimasto sensa parole ma questa volta sono parole di dolore, tu eri il mio papà,il mio migliore amico la persona di cui potevo fidarmi , tu con le tue parole con il tuo sorriso mi tramettevi serenità anche se tutto non andava bene eri li pronto ad appoggiarmi su qualsiasi cosa ed io con quella tua frase " genny a babb nun t preoccupá tutto si aggiusta " io ci credevo , io credevo a tutto ciò che tu mi consigliavi mi dicevi sempre appoggiando la tua mano sulla mia spalla " io sono il tuo pilastro a papá tu si o cor mij ".

Bastavano poche parole per rendermi felice ora non bastano parole per descrivere il dolore che ho nel mio cuore , non poterti più sentire non poter sentire la tua voce , tutto ciò mi uccide dentro , ho un figlio che si chiama come te MASSIMO BRACALE e tu solo a guardarlo ti brillavano gli occhi ma non ti preoccupare gli racconterò del suo nonno il guerriero che sei stato , la persona che eri con tanti difetti ma sopratutto con tanti pregi, eri il migliore per me e lo sarai anche per lui e sappi che io sono stato sempre orgoglioso di te e lo saró per sempre. Ciao papá ci rivedremo presto. Mio Padre... Che Eroe !