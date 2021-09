Cadavere trovato con un colpo di pistola alla fronte: si indaga

Gli inquirenti non escludono alcuna pista al momento. La vittima è di Pianura

E' stato trovato il corpo senza vita di un uomo, con un colpo di pistola alla fronte, in casa, in via Josè Maria Escrivà a Pianura. La vittima è Massimo Argenziano, 45 anni.

Al momento gli inquirenti non tralasciano alcuna pista, anche se in un primo momento la scena del crimine mostrava un probabile suicidio, visto che di fianco al cadavere c'era c'era un'arma.

Nelle ultime ore emerge però una possibile messinscena per coprire un omicidio. Le indagini dovranno fare luce sui punti oscuri della vicenda.