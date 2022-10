Trovato cadavere in un terreno abbandonato: indagini sulla morte di Massimo

Massimo Angelino è l'uomo trovato senza vita in un terreno abbandonato a Caivano. Massimo era scoparso da giorni, da quando si era allontanato, senza consenso dei medici dall'ospedale. E' stato ritrovato ieri, purtroppo senza vita. Il corpo del 45enne si trovava in avanzato stato di decomposizione.

Non si avevano più sue notizie da quando, il 3 ottobre scorso, aveva lasciato dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Frattamaggiore. A trovarlo, in un terreno abbandonato nel Comune di Caivano, sono stati i carabinieri della stazione locale, i quali non escludono che il decesso sia avvenuto per cause naturali.