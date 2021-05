Addio a Massimo, un giovane papà: "Sei sempre stato un esempio"

Lutto ad Arzano per la morte di Massimo Amadeo. Il giovane papà era molto conosciuto e amato in città dove, in queste ore, amici e parenti lo stanno piangendo. Tanti i messaggi comparsi sui social per ricordare quella che era definita una persona educata e sempre pronta ad aiutare tutti. Massimo lascia la moglie Marianna e i figli.

"Sei sempre stato un esempio"

“Massimo che brutta notizia. Mi dispiace tantissimo, sei sempre stato un esempio di padre, marito. Non ci posso credere. Queste sono le notizie che ti scolvongono, la vita mi dispiace tantissimo un ragazzo con un cuore immenso”, scrive un utente.

O ancora: “Per questa persona va tutta la mia stima e il mio rispetto, anche se non ho appena ricevuto questa brutta notizia erano anni che non ci vedevamo ma il rispetto ogni volta che venivo ad Arzano ci salutavano sempre. Eri un ragazzo, lavoratore educato, con grande amore per la famiglia. Ciao Massimo, buon viaggio”.