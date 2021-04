Addio al giovane Mario: carissimo amico di Vincenzo Ruggiero

Ancora una giovane vita si è spezzata a Napoli. La città dice addio a Mario Vincitore, 25 anni. Mario era un carissimo amico di Vincenzo Ruggiero: il giovane che venne ucciso barbaramente, nel 2017, per motivi passionali.

L'annuncio della morte di Mario è stato dato proprio dalla pagina "Io mi chiamo Vincenzo". Questo il messaggio comparso sui social: "Ciao Angelo bello, è da un po’ che non ti scrivo. Come va la vita lassù?! Qui si va avanti a stenti da quando non ci sei più. Hai saputo?! Il tuo amico Mario Vincitore ti sta raggiungendo, mi raccomando fate i bravi lassù e vegliate sempre sui vostri genitori che non si danno pace per la vostra prematura scomparsa! Sarà difficile questa vita senza di voi!”.