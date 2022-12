"Vado a prendere un caffè", ma si sente male e muore: lutto per Mario

Lutto a Gragnano per l'improvvisa e prematura morte di Mario Taminto. Il 67enne è stato ucciso da un malore mentre stava andando al bar per una pausa caffè. Mario, noto infermiere, è morto proprio davanti all'ospedale. Immediati i soccorsi, ma purtroppo per lui non c'era già più nulla da fare.

Sul posto si sono presentati anche i Carabinieri. Mario, così come è stato accertato, è stato ucciso dal malore. La sua salma è stata restituita alla famiglia per il funerale.

Tanti i messaggi sui social per lui. Tra questi c'è quello di Carmine che scrive: "Quando ti chiamavo vecchio mi rispondevi sempre....<<e povr a te! O sceeeeee>mi mancherai anche se parecchie volte facevamo scintille sei stato x me un grandissimo amico rip. ora stai vicino alla tua amatissima Rosa sicuramente starai ridendo x quando continuo a chiamarti....vecchio,tvb ciao".