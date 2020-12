E' morto Mario Santangelo, per due volte assessore alla Sanità della Regione

Si è spento Mario Santangelo, chirurgo e due volte assessore alla Sanità della Regione Campania con Antonio Bassolino. L'86enne, autore del primo trapianto di rene al Sud, nel lontano 1977, è stato direttore di dipartimento universitario e direttore generale del Pascale. È stato l'ex governatore ad annunciarne la morte su Facebook: "La scomparsa di Mario Santangelo è per me un dolore enorme, una ferita terribile. Mario è stato un grande chirurgo, un uomo appassionato di politica, una bellissima e dolce persona. Lo piango come un fratello più grande: un bacio, e un abbraccio a tutti i familiari".

"Purtroppo ci ha lasciato il prof. Mario Santangelo... UN VERO GALANTUOMO! Il mio pensiero ed il mio affetto lo rivolgo al caro Sabatino e a tutta la famiglia Santangelo. Riposa in pace, caro Professore", è il messaggio di cordoglio di Nino Simeone, consigliere comunale.