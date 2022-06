Lacrime e dolore nel quartiere per la morte di Mario: "Era un gran signore"

Lutto a Secondigliano per la morte di Mario Russo. Conosciuto da tutti come una persona perbene e sempre disponibile, Mario lascia un grande vuoto in tutto il quartiere che perde un altro pezzo di storia. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla pagina social "Una voce per Secondigliano". "Ieri è venuto a mancare Mario Russo, persona molto conosciuta a Secondigliano. Lo ricordiamo con affetto. R.i.p", si legge in un post.

Tanti i messaggi per lui anche sui social. "Mario un "GRANDE" che ha vissuto la sua vita con tanti estremi ma ha sempre avuto un cuore immenso. Ciao Mario che la terra ti sia lieve. Condoglianze ai famigliari.", scrive Luigi. O, ancora, c'è il messaggio di Alessandra: "Condoglianze alla famiglia Massimo e Pietro, il signor Mario era una persona sempre allegra, dalla battuta pronta, disponibile, simpatico. Riposa in pace".