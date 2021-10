Tragedia sul lavoro: il giovane Mario muore dopo un volo di sei metri

Tragico incidente sul lavoro a Torre Annunziata. A perdere la vita è stato Mario Papa, operaio di 23 anni. Il giovane è morto in seguito a un volo di circa 6 metri mentre stava lavorando su un muletto. Ancora da chiarire la dinamica sul volo nel vuoto che purtroppo è costato la vita a Mario. Sul posto sono giunte le volanti della Polizia Municipale, coordinati dal comandante Vincenzo Pagano, e i soccorsi.

Mario è stato portato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è poi deceduto in serata per le numerose ferite riportate. Tanti i messaggi pubblicati sui social per lui. Tra questi c'è quello di cordoglio del sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, che ha annunciato "lutto cittadino" in occasione dei funerali.

“Purtroppo Mario non ce l’ha fatta, è una tragedia immane – afferma il primo cittadino -. La notizia della sua morte ci ha sconvolti e lasciati sgomenti. Il primo pensiero è rivolto ai familiari, ai quali esprimiamo il nostro cordoglio abbracciandoli idealmente in questi momenti tanto drammatici quanto dolorosi, consapevoli del fatto che nessun gesto o parola potrà in alcun modo lenire la loro sofferenza“.