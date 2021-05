Una peritonite si porta via un giovane papà: addio a Mario

Dolore e sgomento a Melito per la morte improvvisa di un giovane papà. La comunità cittadina dice addio a Mario Nardi. Il decesso, come riporta Internapoli, sarebbe avvenuto per una peritonite.

Mario, che lascia la moglie Ivana e la figlioletta Greta, era affetto da appendicite ed è deceduto a seguito di complicazioni del suo stato di salute. Il giovane è morto all'ospedale di Giugliano. Tanti i messaggi comparsi sui social per ricordarlo: “Sei e sarai sempre una delle persone migliori che abbia mai conosciuto, riposa in pace amico mio!!!!”.

O ancora: “Questo è il nostro ultimo messaggio per quel poco che ti ho conosciuto ho capito subito che eri una persona eccezionale mi ricordo ancora quando venivi in fabbrica. nu bac fratello e che da lassù Guidi la tua famiglia. Buon viaggio amico mio”.