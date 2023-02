Accoltella un poliziotto in commissariato, il collega lo ferisce a morte: chi era Mario Ementato

Aveva accoltellato sua madre. Poi seguito il compagno di questa in commissariato dov'era andato per denunciare i fatti, e l'aveva aggredito. E ancora: all'intervento di un agente aveva ferito anche questi con un coltello. È a questo punto che un altro poliziotto è intervenuto e ha sparato alla gambe l'aggressore, poi morto successivamente in ospedale.

È la terribile vicenda avvenuta ieri sera nel commissariato Vicaria-Mercato, per la quale un 29enne ha perso la vita al Vecchio Pellegrini. Si chiamava Mario Ementato e aveva precedenti di polizia.

Tutto era cominciato alle 22 di ieri sera, con un intervento della polizia in via Pietro Colletta dov'era stata segnalata una lite in famiglia. Lì il 29enne, nel loro appartamento, aveva colpito sua madre con un'arma da taglio nel corso di un'aggressione. Il compagno della donna a quel punto si è recato al Commissariato Vicaria-Mercato in piazza Enrico De Nicola per denunciare l'accaduto, ma è stato raggiunto dal 29enne che nell'atrio dell'edificio ha cercato di colpirlo alla gola con un coltello.

È quindi intervenuto un poliziotto che ha cercato di disarmarlo, ma è stato a sua volta colpito alla gamba destra, pur riuscendo a sventare un ulteriore colpo alla gola, tentato dal 29enne, che gli sarebbe potuto essere fatale. Un secondo poliziotto è intervenuto e ha esploso un colpo di arma da fuoco contro il 29enne, ferendolo a una gamba.

Mentre la donna è stata portata all'ospedale Cardarelli in codice verde, e il suo compagno in codice giallo al Vecchio Pellegrini, il 29enne è stato condotto in gravi condizioni allo stesso ospedale. È lì che poco dopo ha perso la vita.

In ospedale è stato condotto anche l'agente ferito, poi dimesso con una prognosi di 15 giorni. La vicenda è oggetto di indagini della Procura della Repubblica di Napoli.

"Napoli come una città in guerra"

Così sulla questione Giuseppe Alviti, sindacalista leader della Federazione Nazionale Lavoratori: "Nell'esprimere solidarietà e vicinanza alla polizia di stato, rimarco come a Napoli anche i commissariati siano a rischio aggressioni al limite della realtà. Purtroppo a Napoli è emergenza criminalità e al pari delle città in guerra deve essere messa sotto la tutela militarizzata con ampio spettro d'azione come se fosse in stato di assedio. Bisogna dare una risposta di legalità ad una città dove la violenza la fa da padrona. Il Ministro e il Capo dello Stato devono urgentemente intervenire".