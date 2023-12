Addio a Mario Capasso: storico studioso dei papiri di Ercolano

Lo storico e filologo Mario Capasso, professore emerito di papirologia nell'Università del Salento, illustre studioso dei Papiri Ercolanesi quali fonti per la storia della filosofia e del libro antico, è morto all'età di 72 anni. I funerali avranno luogo sabato 30 dicembre, alle ore 9, nella chiesa parrocchiale di Silea (Treviso). All'Ateneo del Salento Capasso ha insegnato anche papirologia ercolanese, egittologia ed epigrafia greca. È stato, inoltre, docente di papirologia presso l'Università degli Studi di Foggia e di paleografia greca all'Università "L'Orientale" di Napoli. Per circa quarant'anni Capasso ha condotto ricerche su papiri greci letterari e documentari di provenienza egiziana, con particolare interesse per gli aspetti sia testuali sia bibliologici e paleografici. Dal 2007 era presidente dell'Associazione Italiana di Cultura Classica ed era direttore delle riviste scientifiche "Papyrologica Lupiensia. Bollettino annuale del Centro di Studi Papirologici, "Studi di Egittologia e di Papirologia", "Scripta. An International Journal of Codicology and Palaeography", "Byblos. Bollettino annuale del Museo Papirologico".

Dirigeva anche le collane Biblioteca degli Studi di Egittologia e di Papirologia, I Quaderni di Atene e Roma, Syngrammata, La memoria e l'Antico, Gli Album del Centro di Studi Papirologici, Cocumella, L'Officina. Piccola Biblioteca di Papirologia Ercolanese. Aveva fondato e diretto l'iniziativa editoriale "Corpus dei Papiri Storici Greci e Latini", di cui finora sono usciti quattro volumi. Nel 1992 aveva fondato il Centro di Studi Papirologici dell'Università del Salento, che ha diretto dalla sua fondazione ed era presidente onorario del Centro Internazionale di Studi Borgiani. Dal 1993 al 2003 Capasso è stato co-direttore della missione congiunta delle Università di Lecce e Bologna a Bakchias (Fayyum, Egitto). Dal 2004 è stato direttore della missione archeologica dell'Università di Lecce a Soknopaiou Nesos (Fayyum, Egitto). Nel 2007 aveva fondato il Museo Papirologico dell'Università del Salento, che ha diretto dalla sua fondazione. Nel 2004 gli è stato attribuito, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il Premio Ciaia-Schena per le sue ricerche papirologiche. Ha diretto il restauro dei Papiri dell'Università di Oxford, del Museo Egizio del Cairo, dell'Università di Ayn Shams (Cairo). Ha restaurato i papiri del Museo Archeologico di Bologna, dell'Università di Liegi e la celebre Charta Borgiana del Museo Archeologico di Napoli. Ha pubblicato oltre 400 lavori scientifici nell'ambito della papirologia.