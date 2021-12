Lutto nel mondo del commercio: addio a Mario Basile

Lutto a Giugliano per la morte del noto commerciante Mario Basile, 89 anni, proprietario dello storico bar in via Cumana. A dare la notizia della sua scomparsa è stato l'ex consigliere comunale Giuseppe D’Alterio.

Questo il suo messaggio: “Ieri sera sorella morte ha portato via un pezzo di storia del commercio del centro storico di Giugliano( via Cumana) . Si è spento Mario Basile titolare del bar Cumana. Un’attività presente nel cuore della città da oltre 50 anni. Con Mario non mi lega solo il rapporto di parentela in quanto suocero di mia sorella, chi è nato e cresciuto a via cumana il bar Cumana è stato per tutti noi la nostra casa, il nostro rifugio. Mi ricordo di lui la sua umiltà, la sua pacatezza. Purtroppo in via Cumana ci stanno lasciando tutte quelle persone che hanno dato il Cuore per costruire Giugliano attraverso le loro attività, generazioni di persone forti e piene di Valori”.