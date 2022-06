Era scomparso da casa tre giorni fa: Mario Arrighi trovato senza vita

Dramma a Napoli per la morte di Mario Arrighi, 55 anni, scomparso da Napoli lunedì scorso. La tragica notizia è arrivata dalla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", che proprio ieri aveva raccolto un appello della moglie di Mario. Poi, oggi, la tragica notizia: Mario Arrighi è stato trovato senza vita. "Ritrovato purtroppo senza vita l’uomo scomparso da Napoli il 13 giugno con il suo motorino. Un abbraccio alla moglie del 55enne, che ieri sera aveva lanciato un accorato appello in diretta per lui" scrive il programma Rai sui social.

Mario, lunedì scorso, come ogni mattina, è uscito di casa, nel centro storico di Napoli, per andare a lavoro. Verso le 17.30 però non è rientrato in casa e la moglie ha inizato a preoccuparsi, visto che l'uomo non rispondeva neanche al telefono. La mattina seguente la donna ha denunciato la scomparsa, lanciando diversi appelli anche sui social. La sua richiesta è diventata subito virale ed è stata raccolta anche da "Chi l'ha visto?", ma purtroppo la vicenda ha avuto un epilogo tragico. Ignote, al momento, le cause del decesso.