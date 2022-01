Addio al Maresciallo Gennaro Bonavoglia: ucciso da un brutto male a 57 anni

Lutto sull'isola di Ischia per la morte del Maresciallo Gennaro Bonavoglia . L'ufficiale, comandante della stazione dei Carabinieri di Barano, era malato da diverso tempo e nell'ultima settimana le sue condizioni erano nettamente peggiorate. In tanti, in queste ore lo piangono e, sui social, lo ricordano con affetto.

Tra questi c'è il sindaco di Barano, Dionigi Gaudioso, che scrive: " Con commozione apprendo della prematura scomparsa del Maresciallo Maggiore Gennaro Bonavoglia, che per anni ha retto la Stazione dei Carabinieri di Barano d'Ischia in qualità di Comandante, distinguendosi per onestà, ed umanità. Una grave perdita non soltanto per l'Arma, bensì per tutta la Comunità baranese. Alla famiglia ed ai militari della Stazione di Barano giungano i sentimenti di cordoglio miei e di tutta l'Amministrazione comunale ".

Il lutto ha colpito anche Serrara Fontana. Nell'altro comune ischitano così viene fornito: " Da oggi le comunità di Serrara Fontana e Barano sono più povere, hanno perso Gennaro Bonavoglia: Comandante della Stazione Carabinieri di Barano. Ci ha lasciato un caro Amico, un Uomo buono ed un ottimo Carabiniere. È da quasi venti anni che ci conoscevamo caro M.llo. Sei stato un comandante attento e presente, in te era radicato il senso del dovere e l'amore per l'Arma.