Covid, si è spento il Maresciallo Baldassarre Nero: era ricoverato al Cotugno

Il comandante della stazione dei carabinieri di Macerata Campania Baldassarre Nero è morto per Covid. Il militare dell'arma era ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Cotugno di Napoli, dove era stato trasferito in seguito all'aggravamento delle sue condizioni di salute, come riporta CasertaNews.

Era stato insignito della onorificenza di Cavaliere della Repubblica e della medaglia al valore civile, grazie alle sue indagini. Per tanti ragazzi è stato anche un rieducatore oltre che uomo in divisa.

Baldassarre Nero aveva 49 anni.

Cordoglio

“Esprimo alla moglie e alla figlia di Baldassarre le mie sentite e profonde condoglianze. Oggi ci ha lasciato un uomo delle Istituzioni, un Carabiniere che nella sua lunga carriera ha sempre svolto il proprio incarico con spirito di abnegazione e totale disponibilità verso i cittadini.” – rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, dopo aver appreso la triste notizia della scomparsa, a causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus, del Luogotenente Baldassarre Nero, Medaglia d’Argento al Valore e Comandante della Stazione dei Carabinieri di Macerata Campania.