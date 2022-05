Uomo annega in acqua a Bagnoli: inutili i soccorsi (FOTO)

Dramma in mare a Bagnoli. Un uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, presumibilmente di circa 35 anni, è morto dopo essere annegato. Inutili i soccorsi che hanno provato a salvargli la vita. I fatti si sono svolti poco fa nello specchio d'acqua antistante la spiaggia libera a via Napoli non molto distante dal confine tre il territorio puteolano e quello partenopeo. I presenti hanno raccontato che l'uomo avrebbe chiesto aiuto poco dopo essersi tuffato in acqua. Ad aggravare la sua situazione ci hanno pensato le condizioni dell'acqua. Il mare, infatti, era molto mosso e non ha permesso agli altri bagnanti di correre in suo soccorso.

I testimoni hanno, però, avvertito immediatamente gli uomini della Capitaneria di porto che si sono precipitati sul posto. Hanno recuperato il corpo dell'uomo rendendosi però subito conto che le sue condizioni fossero disperate. Una volta riportato a riva, i sanitari del 118, anch'essi intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Non è ancora chiaro se sia stato un malore ad averlo messo in difficoltà o le condizioni dell'acqua. Secondo le prime informazioni raccolte sembra che l'uomo fosse residente a Pozzuoli ma tutti i dettagli sulla sua identità sono ancora da confermare. Si attende l'arrivo sul posto del magistrato di turno.