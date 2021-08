Annega mentre raccoglie le telline: la tragedia

È scomparso improvvisamente tra le onde. Forse un malore, ma ciò che è certo è che non è più emerso dall'acqua da solo. Così si è spento un 73enne di Cercola a Capaccio Paestum. L'uomo era in acqua nei pressi della località Torre di Mare quando si è sentito male. Stava raccogliendo le telline ma è stato travolto dalle onde. Quando si sono accorti di lui, si sono attivati immediatamente i soccorsi che l'hanno riportato a riva.

Sono stati alcuni bagnanti ad accorgersi di lui e a riportarlo sulla terra ferma. Sul posto sono poi arrivati i sanitari del 118 che non sono riusciti a rianimarlo. I carabinieri hanno avvertito il pm di turno e dato il via alle indagini per provare a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Per approfondimenti SALERNOTODAY