Malore a mare: anziano morto a Baia Domizia

Un malore e la morte improvvisa. Così si è consumata la tragedia sulla spiaggia di Baia Domizia. Vittima, un 87enne napoletano che in pochi secondi ha perso la vita. Era in acqua quando ha accusato un malore che ha allarmato subito i presenti. Scattati i soccorsi che hanno riportato subito l'uomo a riva, sono cominciate le manovre di rianimazione.

Purtroppo inutili visto che l'anziano non è riuscito a sopravvivere. Non sono ancora chiare le cause del decesso su cui dovranno fare luce le indagini partite dai militari della capitaneria di Porto di Mondragone. I fatti si sono verificati intorno alle 11 e 30 e il corpo è stato coperto con un telo in attesa dell'arrivo del magistrato di turno.

Per approfondimenti CASERTANEWS