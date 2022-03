Marco ucciso da un malore a 45 anni: lascia la moglie e un figlio piccolo

Lutto in città per la morte improvvisa di Marco Tortora. Il 45enne è stato ucciso da un infarto che non gli ha lasciato scampo. In queste ore lo piange l'intera comunità di San Pietro a Patierno, ma anche della vicina Casavatore dove Marco era molto conosciuto. Il 45enne lascia nel dolore la moglie Consiglia e il figlio di soli 6 anni.

Tanti i messaggi di cordoglio per lui che, in queste ore, stanno circolando sui social. Tra questi c'è quello dei suoceri: "Che la terra ti sia lieve. RIP dai tuoi suoceri con immenso dolore". I funerali di Marco si terranno oggi pomeriggio, alle 17, presso la Chiesa di San Tommaso a San Pietro a Patierno.