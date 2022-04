Un brutto male uccide "Marchetiell' delle granite": aveva solo 37 anni

Lutto a Csalnuovo per la morte di Marco Pistuggia, per tutti Marchetiell' delle granite. Marco, 37 anni, era molto apprezzato e con il suo carrettino era diventato un vero e proprio simbolo della città. Ad ucciderlo un brutto male, contro il quale combatteva già da qualche anno.

Nono stante la malattia l'avesse debilitato, però, Marco aveva la forza di un leone e ha fatto di tutto per non arrendersi. Sui social spesso condivideva le foto dall'ospedale, con messaggi ricchi di coraggio e forza. "Solo con uno spirito positivo troveremo la forza di superare le difficoltà che ogni giorno sono accanto a noi. Con la fiducia i problemi svaniscono presto.", scriveva. O ancora: "Con lo sguardo di chi ne a passate tante ma con gli occhi di chi non a paura di niente".

Tanti i messaggi comparsi sui social per ricordare Marco. Tra i tanti c'è un utente che scrive: "Con la tua limonata e il tuo carrettino, eri diventato un simbolo per gran parte della nostra comunità. Una brutta notizia Mi unisco al dolore di tutta la famiglia. Che tu possa riposare in pace".