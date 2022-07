Lutto in città, morto il noto imprenditore: addio al "Marchesino"

Lutto a caivano per la morte di Marco Autieri. Il signore Autieri, per tutti "Marchesino", si è spento all’età di 78 anni. Autieri era molto noto in città, anche per essere il titolare del marchio d'abbigliamento “Gruppo Gama”.

Tanti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. In queste ore lo piangono i familiari, gli amici e tutti i dipendenti che lo ricordano come una persona perbene e sempre disponibile. I funerali si terranno domani, mercoledì 6 luglio, alle ore 9.30 nella chiesa Maria Madre della Chiesa.