E morto il dottor Marcello Piazza: "Addio ad un uomo straordinario e al padre dell’Infettivologia"

"Ci addolora profondamente la notizia della scomparsa del collega Marcello Piazza, un uomo straordinario e uno dei padri eccellenti dell’Infettivologia. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari va il nostro più sincero abbraccio". Con queste parole Bruno Zuccarelli, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e provincia, rappresenta il cordoglio di un’intera categoria per la scomparsa del professor Piazza. Il professor Piazza è stato uno dei Padri della moderna Infettivologia italiana ed Internazionale ed uno dei Fondatori della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II. Ha formato generazioni di Medici e di Infettivologi che oggi occupano posizioni di prestigio in tutto il Mondo.

Arrivato alla Cattedra di Malattie Infettive a 35 anni, ha costruito una nuova Scuola Infettivologica. Il suo approccio moderno e rigoroso, il suo andare talvolta controcorrente, la sua forte personalità, unita alla sua genialità gli permisero di ottenere grandi risultati in campo scientifico. Conosciute in tutto il mondo le sue ricerche sulla via di trasmissione del virus dell’epatite B (via parenterale inapparente). Memorabili le sue battaglie per la promulgazione in Italia della legge di vaccinazione universale contro l’epatite B con uno schema che porta il suo nome. Una legge che ha posto il nostro Paese all’avanguardia nel Mondo ed ha salvato innumerevoli vite umane.