Lutto nel giornalismo, è morto Marcello Milone

Si è spento Marcello Milone, giornalista dell’ufficio stampa della Regione Campania. Era stato colpito da un male pochi mesi fa e non è riuscito a riprendersi. Il 62enne, grande amante dello sport, in particolare del tennis che amava praticare, era il fratello del responsabile di Rai Vaticano, Massimo Milone.

Funerali il 19 marzo alle 10,30 nella chiesa Santissima Trinità in via Tasso.

Tanti i messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook in queste ore. Citiamo su tutti quello di Marco Merola: "Uno scherzo così brutto non me lo sarei mai aspettato da te Marcello Milone. Sei stato un amico ed un collega di valore, galantuomo e filosofo della vita, nonostante le difficoltà che hai dovuto affrontare. Ci rivediamo dall'altra parte, ovunque sia."