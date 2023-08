Lutto nel mondo del Judo: addio al maestro Vittorio Raia

Lutto nel mondo dello sport partenopeo. Ieri, dopo un lungo ricovero, è venuto a mancare il noto maestro di Judo Vittorio Raia. Il maestro Raia, allievo di Gianni Maddaloni, era ispettore di polizia. Ha insegnato tra Ponticelli e Caserta. Aveva 53 anni.

Tanti i messaggi per lui, anche sui social. Commovente la dedica del figlio che scrive: "Ogni parola sarebbe superflua, tu sai bene cosa sei per me. Non posso che ringraziarti… grazie di tutto ciò che sei stato e tutto ciò che mi hai trasmesso ma sopratutto grazie per essere mio padre.

Sei e sarai per sempre il mio eroe, la mia colonna, la mia spalla forte, il mio consigliere il mio tutto. Sono davvero orgoglioso di essere tuo figlio. Sappi che questo non è un addio ma un arrivederci, perché ci rivedremo e torneremo a brindare insieme come abbiamo sempre fatto. Ciao Vittó… ciao papà, a presto".