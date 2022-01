Dolore e lacrime per Luigi: aveva solo 36 anni. "Si faceva voler bene da tutti"

Lutto a Quarto per la morte di Luigi Tesoro. Luigi, che aveva solo 36 anni, era benvoluto in città e da tutti era visto come un ragazzo d'oro e pieno di vita. L'ultimo saluto a Luigi - che lascia la compagna - verrà clebrato oggi nella chiesa di S. Antonio nel Cuore Immacolato di Maria ai Pisani.

Al circolare della notizia della scomparsa del giovane, sono stati tanti i messaggi comparsi sui social per ricordarlo. Tra questi c'è quello di Costantino che ricorda anche un altro pilastro di Quarto: "Un'altro pezzo di questa città una costola importante di QUARTO.. Uno che ha fatto la storia, CIAO GENNARO ..insieme a te questo ragazzo LUIGI TESORO pieno di vita che si faceva voler bene da tutti portalo per mano insieme a te e abbi cura di lui con le tue esperienze da maestro di vita ciao ragazzi".