Lutto nel quartiere per la morte di Luigi: "Vanno via sempre i migliori"

Lutto nel quartiere di Secondigliano per la morte di Luigi Perrotta. Il signor Luigi, molto conosciuto, in queste ore viene ricordato con affetto anche sui social. “Non avrei mai voluto leggere questa notizia se ne vanno sempre le persone migliori questo quartiere non sarà più lo stesso senza di te e la tua voce di primo mattina che risuonava nella strada dando un saluto a tutti, un vero dispiacere resterai sempre con noi nel nostro ricordo condoglianze alla famiglia”, si legge in un commento.

“Mamma mia che brutta notizia abbiamo avuto una persona dal cuore grande sempre disponibile e sempre educato. Gino ci mancherai via Umbria non sarà più come prima resterai sempre nei nostri cuori. Un grande uomo bravissimo con tutti una persona sempre disponibile la tua mancanza si vede a via Umbria ci mancherai tanto riposa in pace Gino sarai sempre nei nostri cuori”, si legge ancora.

Un commento è stato condiviso anche dal fratello Mimmo tramite la pagina social Secondillyanum - Periferiamonews: "Non ho parole, non avevo contezza di quanto amore avevate per mio fratello Luigi, oggi sono rimasto esterrefatto nel percepire nelle persone che ci hanno onorato alle esequie e nelle parole che avete lasciato nei social. Mio fratello era nato a via Umbria, non ha mai voluto lasciarla perché diceva che li aveva tutto quello che che gli serviva, adesso capisco il suo attaccamento alla comunità , al quartiere, non finirò mai di ringraziarvi per l’affetto che gli avete dimostrato. Grazie di cuore”.