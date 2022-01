Lutto tra i soccorritori napoletani: Luigi "il Maestro" ucciso da un brutto male

Lutto tra i soccorritori napoletani che piangono Luigi Parola. Luigi, noto a tutti come "il Maestro", è stato portato via all'affatto di quanti lo amavano da un brutto male. A diffondere la notizia della sua dipartita è la pagina dell'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate".

Questo il messaggio diffuso via social: "Luigi Parola, originario di Ponticelli, soccorritore della “Campania Soccorso” in servizio presso il CTO di Napoli è stato strappato via dai suoi cari e dai colleghi che gli volevano bene da un brutto male che lo ha devastato! Da tutti conosciuto come “il maestro” Il nostro omaggio, che Riposi in Pace!".