Addio a Luigi Mari: "Un pilastro della città che se ne va"

Lutto a Torre del Greco per l'improvvisa scomparsa di Luigi Mari, stimato intellettuale e tipografo. Mari è venuto a mancare a 77 anni. In queste ore l'intera città si stringe alla famiglia in questo grande momento di dolore.

I funerali si sono tenuti questa mattina nella parrocchia di Santa Maria del Popolo. Tanti per lui i messaggi anche sui social. "Un mito e un patrimonio da custodire e incrementare. Un abbraccio", si legge in un commento. O, ancora: "Un altro pilastro storico di Torre del Greco che se ne va!". "Ci conoscevamo da una vita. Condoglianze alla famiglia. Un pezzo di storia torrese che ci lascia", scrive una vecchia conoscenza di Mari.